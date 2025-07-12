У місті провели засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.️

У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані", — ідеться в повідомленні.

Створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків.

Постраждалим жителям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Також забезпечать харчові продукти, воду, засоби гігієни, медичну і психологічну допомогу. Працюють усі профільні служби міста.