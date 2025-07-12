У Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки.
Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.
"13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані", — ідеться в повідомленні.
Створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків.
Постраждалим жителям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Також забезпечать харчові продукти, воду, засоби гігієни, медичну і психологічну допомогу. Працюють усі профільні служби міста.
- Уночі 12 липня російська армія завдала комбінованого удару по місту Чернівці. Унаслідок російського терору загинули дві людини, четверо у важкому стані, десятеро цивільних зазнали легких травм.