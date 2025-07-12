Спротив: окупанти відбирають зерно в аграріїв на ТОТ України

Росіяни змушують фермерів на ТОТ Херсонщини здавати зерно за низькими цінами.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни змушують фермерів здавати зерно за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, у разі відмови погрожують штрафами та скасуванням субсидій.

"Таким чином окупанти не лише заробляють, а й тримають аграріїв у залежності. Водночас така система знищує мотивацію фермерів і веде до падіння врожайності — росіяни підозрюють продаж зерна на "чорному ринку" й посилюють тиск", — ідеться у повідомленні.

Це є черговим прикладом грабунку та руйнування сільського господарства України.