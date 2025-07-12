Спротив: окупанти відбирають зерно в аграріїв на ТОТ України

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни змушують фермерів здавати зерно за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові.
Про це інформує Центр національного спротиву.
За інформацією спротиву, у разі відмови погрожують штрафами та скасуванням субсидій.
"Таким чином окупанти не лише заробляють, а й тримають аграріїв у залежності. Водночас така система знищує мотивацію фермерів і веде до падіння врожайності — росіяни підозрюють продаж зерна на "чорному ринку" й посилюють тиск", — ідеться у повідомленні.
Це є черговим прикладом грабунку та руйнування сільського господарства України.
- На тимчасово окупованих територіях України стартував сезон примусової здачі зерна в російські резерви. Окупанти створили "зернових операторів", через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до Росії за заниженими цінами.