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Спротив: окупанти відбирають зерно в аграріїв на ТОТ України

Росіяни змушують фермерів на ТОТ Херсонщини здавати зерно за низькими цінами.

Спротив: окупанти відбирають зерно в аграріїв на ТОТ України
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни змушують фермерів здавати зерно за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові. 

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Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, у разі відмови погрожують штрафами та скасуванням субсидій.

"Таким чином окупанти не лише заробляють, а й тримають аграріїв у залежності. Водночас така система знищує мотивацію фермерів і веде до падіння врожайності — росіяни підозрюють продаж зерна на "чорному ринку" й посилюють тиск", —  ідеться у повідомленні.

Це є черговим прикладом грабунку та руйнування сільського господарства України. 

  • На тимчасово окупованих територіях України стартував сезон примусової здачі зерна в російські резерви. Окупанти створили "зернових операторів", через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до Росії за заниженими цінами.
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