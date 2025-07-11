Спротив: росіяни відправили ще сотню українських дітей з ТОТ у до мілітарних таборів

Росіяни продовжують звозити дітей до мілітарних таборів до РФ. Цього разу окупанти відправили 100 підлітків із ТОТ Запоріжжя.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

З тимчасово окупованих територій Запорізької області росіяни вивезли близько 100 українських дітей на підготовку до мілітарних таборів.

"Дітей вивезли в межах проєкту "дороги перемоги" — чергової ініціативи з мілітаризації підлітків. Відбір проводили окупаційні "департаменти освіти" разом із кремлівськими воєнізованими структурами", – ідеться у повідомленні.