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У Куп'янську на Харківщині під обстріл РФ потрапила багатоповерхівка, є постраждалі

Окупанти завдали ударів КАБами та атакували дронами.

У Куп'янську на Харківщині під обстріл РФ потрапила багатоповерхівка, є постраждалі
Фото: Харківська обласна прокуратура

12 липня російські війська знову завдали ударів по м. Куп’янськ Харківської області. Унаслідок обстрілів четверо людей постраждали.

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Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.

"Близько 8:00 збройні сили рф здійснили авіаудар по місту — вибухове поранення отримав 69-річний чоловік", — кажуть у відомстві.

Орієнтовно о 1:00 ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждав 72-річний чоловік — він дістав опіки.

Пізніше російни знову обстріляли місто. Тип озброєння встановлюється. Постраждали чоловік та жінка.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
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