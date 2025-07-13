Росіяни упродовж доби завдали майже 580 ударів по Запорізькій області, є поранений

Надійшло 11 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автомобілів.

Окупанти також накрили трьома обстрілами із РСЗВ Приморське та Гуляйполе. 176 артилерійських ударів ворог завдав по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці та Чарівному.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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