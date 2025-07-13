Росіяни упродовж доби завдали майже 580 ударів по Запорізькій області, є поранений

Російські війська упродовж доби завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок російського обстрілу у Пологівському районі поранень зазнав 66-річний чоловік.
Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці та Чарівному.
393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Окупанти також накрили трьома обстрілами із РСЗВ Приморське та Гуляйполе. 176 артилерійських ударів ворог завдав по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автомобілів.
- Російська армія на Запорізькому напрямку проводить перегрупування військ для відновлення активних штурмових дій на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.