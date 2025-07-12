​Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії, загинули три людини

Росіяни атакували Дніпропетровську область з реактивної системи залпового вогню "Град", артилерії, а також - безпілотниками.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Через російські атаки загинули три людини, ще четверо – постраждалих.

За його словами, російська армія обстріляла з реактивної системи залпового вогню «Град», артилерії та атакувала безпілотниками Нікопольщину – загинула жінка, троє людей постраждали.

Пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.

Також на Синельниківщині через удари РФ загинули дві людини, є постраждалий. Тут ворог застосовував КАБи та БпЛА.