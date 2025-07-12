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Система "Чисте небо" перехопила 50 ударних безпілотників над Київщиною

З початку реалізації проєкту перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

Система "Чисте небо" перехопила 50 ударних безпілотників над Київщиною
Фото: Микола Калашник

Уночі 12 липня над Київщиною вдалося перехопити майже 50 російських дронів завдяки проєкту "Чисте небо". 

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Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Загалом за чотири місяці реалізації проєкту перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

"Цей проєкт – яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом – військові, влада, бізнес – знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу", – зазначив Калашник.

  • У ніч на 12 липня РФ атакувала Україну 623-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 344 ворожі цілі.
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