Система "Чисте небо" перехопила 50 ударних безпілотників над Київщиною

З початку реалізації проєкту перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

Уночі 12 липня над Київщиною вдалося перехопити майже 50 російських дронів завдяки проєкту "Чисте небо".

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Загалом за чотири місяці реалізації проєкту перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

"Цей проєкт – яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом – військові, влада, бізнес – знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу", – зазначив Калашник.