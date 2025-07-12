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​У Запоріжжі горіла п’ятиповерхівка, є постраждалі

Постраждало 9 осіб. З осередку небезпеки врятували 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років. 

​У Запоріжжі горіла п’ятиповерхівка, є постраждалі
Фото: ДСНС

Сьогодні в п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа - загорілися балкони з другого по п’ятий поверх і декілька квартир. Полум’я швидко поширювалося.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Та незважаючи на те, що за вікном температура повітря +38 °С рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідовали.

Під час пожежі постраждало 9 осіб. Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років. 

Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу каретами швидкої допомоги.

Причина пожежі встановлюється. Триває розслідування.

Фото: ДСНС
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