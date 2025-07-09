У Миколаївській області потонула одинадцятирічна дівчинка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві дівчинки 2013 року народження самі пішли купатися на річку Інгул – одна з них почала тонути.

Її подруга побігла кликати на допомогу. Люди, які проїжджали поруч, намагались врятувати дівчинку, але не змогли знайти її у воді.

“На місце події прибули рятувальники. До темряви вони обстежували річку, але без результату. Вже зранку приїхали водолази. Після кількох занурень вони знайшли тіло дитини — воно було всього за 4 метри від берега”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Наразі всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Упродовж червня у воді в Україні загинули майже 100 людей, з них 8 – це діти. Від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.