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В Інгулі на Миколаївщині потонула одинадцятирічна дівчинка

Трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. 

В Інгулі на Миколаївщині потонула одинадцятирічна дівчинка

У Миколаївській області потонула одинадцятирічна дівчинка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві дівчинки 2013 року народження самі пішли купатися на річку Інгул – одна з них почала тонути.

Її подруга побігла кликати на допомогу. Люди, які проїжджали поруч, намагались врятувати дівчинку, але не змогли знайти її у воді.

“На місце події прибули рятувальники. До темряви вони обстежували річку, але без результату. Вже зранку приїхали водолази. Після кількох занурень вони знайшли тіло дитини — воно було всього за 4 метри від берега”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Наразі всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Упродовж червня у воді в Україні загинули майже 100 людей, з них 8 – це діти. Від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.
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