​Українці найбільше довіряють ексголовкому Залужному і Зеленському, - опитування

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який нині є послом у Великій Британії, очолив рейтинг довіри українців. Йому цілком довіряють 40% опитаних, а ще 33% заявили, що радше довіряють, ніж не довіряють. Водночас 10% висловили недовіру ексголовкому, а 8% заявили, що радше не довіряють.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Президенту Володимиру Зеленському повністю довіряють 39% українців, а ще 28% – радше довіряють, ніж ні. Повну недовіру до президента висловили 18% опитаних, а 11% сказали, що, найімовірніше, не довіряють.

На третьому місці в рейтингу - керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов із показником довіри 27% і недовіри – 11%. Скоріш довіряють, ніж ні, 29% опитаних.

Головком ЗСУ Олександр Сирський - на четвертому місці. Йому повністю і частково довіряють 13% та 28% українців відповідно. Не довіряють головкому 18% респондентів, а скоріш не довіряють – 19%.

На п'ятому місці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якому повністю довіряють 5% опитаних, а скоріш довіряють, ніж ні – 20%. У нього найбільший показник повної недовіри серед українців – 25%, а скоріше недовіряють йому 23%.

Опитування проводилося 4-5 липня 2025 року у форматі телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера за ініціативи соціологічної групи Рейтинг. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не більше як 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

Як повідомлялося, рівень довіри до президента Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року. Проте вже в другій половині травня-на початку червня 2025 року рівень довіри до Зеленського зменшився, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.