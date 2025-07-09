У Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун"

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Нептун" - це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено ракетний крейсер "Москва".
Один із затриманих - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за неуспішність. Другий затриманий - його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.
"За матеріалами справи, колишній студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів", - повідомили в СБУ.
Пізніше було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність. Наразі їм повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Вперше ракета "Нептун" була представлена на міжнародній виставці "Озброєння та безпека" в Києві у 2015 році і надійшла на озброєння ВМС у 2021 році. Ракета вагою 870 кілограмів і довжиною 5,05 метра призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9000 тонн, має радіус дії понад 200 кілометрів і може вражати морські й наземні цілі.
- Зараз "Нептуни" вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах ворога. У 2024 році ці ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.
- У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що “Нептун” тепер має дальність - 1000 кілометрів.