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У Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун"

Один із них - 24-річний колишній студент, а другий - його батько.

У Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун"
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Нептун" - це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено ракетний крейсер "Москва".

Один із затриманих - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за неуспішність. Другий затриманий - його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

Фото: СБУ

"За матеріалами справи, колишній студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів", - повідомили в СБУ.

Пізніше було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність. Наразі їм повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

  • Вперше ракета "Нептун" була представлена на міжнародній виставці "Озброєння та безпека" в Києві у 2015 році і надійшла на озброєння ВМС у 2021 році. Ракета вагою 870 кілограмів і довжиною 5,05 метра призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9000 тонн, має радіус дії понад 200 кілометрів і може вражати морські й наземні цілі.
  • Зараз "Нептуни" вже тривалий час застосовують для ударів по важливих об’єктах ворога. У 2024 році ці ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованій території, так і в Росії. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази країни-агресорки.
  • У березні президент Володимир Зеленський повідомляв, що “Нептун” тепер має дальність - 1000 кілометрів
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