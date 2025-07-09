У Києві затримали двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун"

Один із них - 24-річний колишній студент, а другий - його батько.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Нептун" - це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено ракетний крейсер "Москва".

Один із затриманих - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за неуспішність. Другий затриманий - його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

Фото: СБУ

"За матеріалами справи, колишній студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів", - повідомили в СБУ.

Пізніше було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність. Наразі їм повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.