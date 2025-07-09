На Київщині двоє людей постраждали від атаки росіян, у Броварському районі сталася пожежа на підприємстві

На Київщині число постраждалих від ворожої атаки збільшилось до двох осіб.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно. Чоловік 61 року отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці", - написав Калашник у Telegram.

Він також повідомив, що в Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств.

Калашник назвав обстріл "однією з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами на Київщину". Тривога в області тривала більше 7 годин. Під ударом були звичайні мирні міста та села регіону, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Раніше міський голова міста Бровари Ігор Сапожко повідомив, що дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів.

"Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв. м", - повідомила ДСНС

Cьогодні вночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет. Основний напрямок удару - місто Луцьк на Волині.