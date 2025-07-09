​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині двоє людей постраждали від атаки росіян, у Броварському районі сталася пожежа на підприємстві

Тривога в області тривала більше 7 годин.

На Київщині двоє людей постраждали від атаки росіян, у Броварському районі сталася пожежа на підприємстві
Пожежа на підприємстві в Требухові
Фото: Ігор Сапожко

На Київщині число постраждалих від ворожої атаки збільшилось до двох осіб.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно. Чоловік 61 року отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці", - написав Калашник у Telegram.

Він також повідомив, що в Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств.

Калашник назвав обстріл "однією з найбільших масованих та комбінованих атак ворога БпЛА та ракетами на Київщину". Тривога в області тривала більше 7 годин. Під ударом були звичайні мирні міста та села регіону, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

Раніше міський голова міста Бровари Ігор Сапожко повідомив, що дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів. 

"Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв. м", - повідомила ДСНС

Cьогодні вночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет. Основний напрямок удару - місто Луцьк на Волині. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies