​Уночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет, основний напрямок удару - місто Луцьк на Волині

У ніч на 9 липня Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував 728 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (РФ); - 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. (РФ); - 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. (РФ).
Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені:
- 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.