​Уночі Росія запустила по Україні 728 безпілотників і 13 різних ракет, основний напрямок удару - місто Луцьк на Волині

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені:

Ворог атакував 728 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (РФ); - 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. (РФ); - 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 9 липня Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу.

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