Wall Street Journal: Трамп думає над відправкою Україні додаткової системи Patriot

Однак питання полягає в тому, скільки ракет вдасться назбирати.

Президент США Дональд Трамп обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot. Про це з посиланням на двох анонімних посадовців пише Wall Street Journal.

Адміністрація президента поки що не озвучувала деталей, яку саме зброю надасть українцям у відповідь на ігнорування Путіним закликів до мирного рішення. Відправка системи ППО стала б значним кроком для Білого дому і першим випадком схвалення 47-м президентом Сполучених Штатів важливої системи озброєння для Києва.

Один зі співрозмовників газети сказав, що Білий дім звернувся до міністерства оборони з проханням надати опції для відправки Україні додаткової зброї, зокрема і системи ППО Patriot. Вони також вивчають, чи є в інших країн спроможність передати Києву такі системи.

Patriot користуються у світі великим попитом. Такі комплекси були використані для захисту авіабази Аль-Удейд від Ірану минулого місяця. За словами одного зі співрозмовників, можна було б надати Україні одну систему, якщо буде таке замовлення. Але питання полягає в тому, скільки ракет для цих систем можуть виділити. Війни в Україні та на Близькому Сході призвели до дефіциту поставок, що змусило США напружено поповнювати свої арсенали.

Раніше Україна отримала три комплекси від США, три від Німеччини і ще одну від об'єднання країн Європи, повідомив журналістам колишній посадовець Пентагону. Однак не всі ці комплекси працюють одночасно.

Хоча тон Трампа стосовно Путіна суттєво змінився останніми днями, він не дав зрозуміти, наскільки далеко готовий зайти у підтримці України, додали журналісти. У вівторок Трамп відмовився говорити, якою була б його відповідь російському лідеру.

Росія не відмовляється від своїх цілей. Аналітики кажуть, що Москва, швидше за все, зараз готується до тривалої війни.



