Понад 130 незаконних онлайн-казино в Україні потрапили під блокування

Асоціація українських операторів грального бізнесу заявила про проведення спецслужбами операції з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському сегменті інтернету.

Як пише "Економічна правда", Держспецзв'язок 1 липня видав розпорядження провайдерам припинити доступ користувачів до відповідних сайтів. До 8 липня технічне блокування було завершене.

Окрім мережевої інфраструктури злочинців, удару було завдано і по фінансовій - для порушників закону було припинено процесинг платежів, а також заблоковано p2p-перекази.

Онлайн-гемблінг щокварталу мав грошовий обіг у розмірі від 3 до 5 мільярдів гривень, які приховувались від держави "у тіні". Загалом, згідно з оцінками, половина ринку грального бізнесу досі перебуває поза легальним полем, через що бюджет недоотримує близько 10 мільярдів гривень.