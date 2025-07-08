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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Внаслідок російських обстрілів виникали пожежі.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 8 липня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 8 липня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район був під ударами артилерії та БпЛА, потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. 

Внаслідок ударів росіян пошкоджені п’ятиповерхівка, 9 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж, авто, інфраструктура, газогони, лінії електропередач. Також горіли суха трава, надвірна споруда та АЗС. 

По Синельниківщині окупанти били FPV-дронами, внаслідок чого зайнялися поле з пшеницею, суха трава і стерня, були побиті інфраструктура й приватна оселя.
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