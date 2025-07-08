Через російські обстріли постраждали двоє жителів Херсона

8 липня від російських обстрілів постраждали ще двоє жителів Херсона.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Спершу до медиків по допомогу звернулась постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника у середмісті. У жінки – вибухова травма.

Згодом співробітники поліції доставили до лікарні херсонця, якого близько 16.30 у Дніпровському районі атакував ворожий дрон.

У потерпілого - мінно-вибухова травма та уламкові поранення шиї і грудної клітки.