Через російські обстріли постраждали двоє жителів Херсона

8 липня від російських обстрілів постраждали ще двоє жителів Херсона.
Про це повідомила міська військова адміністрація.
Спершу до медиків по допомогу звернулась постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника у середмісті. У жінки – вибухова травма.
Згодом співробітники поліції доставили до лікарні херсонця, якого близько 16.30 у Дніпровському районі атакував ворожий дрон.
У потерпілого - мінно-вибухова травма та уламкові поранення шиї і грудної клітки.
- Вранці того ж дня російська армія скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув.