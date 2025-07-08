«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли постраждали двоє жителів Херсона

Ворог атакував обласний центр дронами.

Через російські обстріли постраждали двоє жителів Херсона
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

8 липня від російських обстрілів постраждали ще двоє жителів Херсона.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Спершу до медиків по допомогу звернулась постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника у середмісті. У жінки – вибухова травма.

Згодом співробітники поліції доставили до лікарні херсонця, якого близько 16.30 у Дніпровському районі атакував ворожий дрон. 

У потерпілого - мінно-вибухова травма та уламкові поранення шиї і грудної клітки.

  • Вранці того ж дня російська армія скинула з дрона вибухівку на цивільну машину в Херсоні. Водій загинув.
Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies