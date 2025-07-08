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У Запорізькій області затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав "відкат" із допомоги родині загиблого воїна

Ішлося про 50% від суми допомоги.

У Запорізькій області затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав "відкат" із допомоги родині загиблого воїна
затримання зловмисника

Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону разом із поліцією затримали жителя області, який вимагав "відкат" із допомоги родині загиблого воїна.

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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік скористався родинними зв’язками з посадовцем одного ТЦК, аби вимагати гроші у родичів загиблого військовослужбовця.

Як встановили правоохоронці, у 2024 році він вимагав у членів сім’ї загиблого 50% від суми одноразової грошової допомоги в обмін на "сприяння" у поданні документів та подальшому отриманні коштів. Загалом протягом шести місяців зловмисник отримав понад 1,3 млн грн.

Зловмисникові інкримінують зловживання впливом.

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