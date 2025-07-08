У Запорізькій області затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав "відкат" із допомоги родині загиблого воїна

Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону разом із поліцією затримали жителя області, який вимагав "відкат" із допомоги родині загиблого воїна.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік скористався родинними зв’язками з посадовцем одного ТЦК, аби вимагати гроші у родичів загиблого військовослужбовця.

Як встановили правоохоронці, у 2024 році він вимагав у членів сім’ї загиблого 50% від суми одноразової грошової допомоги в обмін на "сприяння" у поданні документів та подальшому отриманні коштів. Загалом протягом шести місяців зловмисник отримав понад 1,3 млн грн.

Зловмисникові інкримінують зловживання впливом.