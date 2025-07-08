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Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

Викладачі не тільки проводитимуть онлайн-лекції, але й викладатимуть в Україні.

Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу
Оксфордський університет
Фото: Atlas

Українаи планує залучати до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу.

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Як йдеться на сайті Офісу президента, Рада Фонду президента України з підтримки освіти, науки та підтримала запуск нової програми, яка дасть змогу залучати відомих громадських діячів і викладачів із провідних закордонних університетів до викладання студентам в Україні.

Іноземні викладачі й раніше проводили лекції в Україні, проте ця програма дозволить  розширити географію співпраці та розвинути взаємодію не лише з приватними, а й із державними закладами вищої освіти. Вони зможуть запрошувати лекторів із 250 найкращих університетів світу, зокрема MIT, Cambridge, Oxford, Harvard та Columbia University. 

Іноземні викладачі не лише проводитимуть лекції онлайн, а й навчатимуть студентів безпосередньо в Україні впродовж трьох – дев'яти місяців. 

У Офісі президента вважають, що це дозволить поліпшити якість освіти, повернути в Україну більше студентів із-поміж тих, хто виїхав за кордон через війну, а також сприятиме підвищенню позицій українських ЗВО в міжнародних рейтингах. Відбір викладачів відбуватиметься онлайн в електронній системі. Заявки кандидатів оцінять експерти. Після цього на основі всіх оцінок за чітко визначеними критеріями буде сформований рейтинг.

Оголошення конкурсу відбудеться після того, як Кабінет Міністрів України затвердить відповідну постанову.

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