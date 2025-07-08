Сирський – про напрямок дронів-перехоплювачів: "формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі"

Головнокомандувач Олександр Сирський під час вчорашнього засідання Ставки доповів президентові про найгарячіші напрямки – Покровський, Лиманський, Новопавлівский та Північно-Слобожанський. Про це він повідомив 8 липня.
Підрозділи намагаються не допустити просування ворога вглибину оборону на Покровському і Новопавлівському напрямках та його виходу на адміністративну межу Дніпропетровської області. Триває і боротьба з просуванням ворога в прикордонні.
"Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою", – сказав він.
Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території ворога. Сирський заявив, що контролює розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.
"Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", – додав головком.
- Дрони-перехоплювачі – БпЛА, які вражають ворожі повітряні засоби ураження. Такі дрони вже є на озброєнні український військ, але є значна потреба в нарощуванні таких спроможностей. БпЛА-перехоплювачі допоможуть компенсувати брак інших складових протиповітряної оборони.