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Сирський – про напрямок дронів-перехоплювачів: "формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі"

Головком розповів, що тримає це питання на контролі, 

Сирський – про напрямок дронів-перехоплювачів: "формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі"
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Олександр Сирський під час вчорашнього засідання Ставки доповів президентові про найгарячіші напрямки – Покровський, Лиманський, Новопавлівский та Північно-Слобожанський. Про це він повідомив 8 липня. 

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Підрозділи намагаються не допустити просування ворога вглибину оборону на Покровському і Новопавлівському напрямках та його виходу на адміністративну межу Дніпропетровської області. Триває і боротьба з просуванням ворога в прикордонні.

"Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою", – сказав він. 

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території ворога. Сирський заявив, що контролює розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. 

"Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", – додав головком. 

  • Дрони-перехоплювачі – БпЛА, які вражають ворожі повітряні засоби ураження. Такі дрони вже є на озброєнні український військ, але є значна потреба в нарощуванні таких спроможностей. БпЛА-перехоплювачі допоможуть компенсувати брак інших складових протиповітряної оборони. 
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