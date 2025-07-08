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Три людини загинули, 10 – поранені на Донеччині внаслідок російських атак

Від атак агресора постраждали 13 населених пунктів.

Три людини загинули, 10 – поранені на Донеччині внаслідок російських атак
наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

За добу три людини загинули, і ще 10 отримали поранення у Донецькій області внаслідок російських атак.

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Про це повідомила Нацполіція. 

Протягом 7 липня зафіксували 3 316 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. 

Від атак постраждали 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Гришине, Діброва, Золотий Колодязь, Маяк, Нове Шахове, Новотроїцьке, Шахове.

Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок.

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В Олексієво-Дружківці росіяни прицільним ударом зруйнували приватний будинок – вбили двох мирних мешканців.

Новотроїцьке ворог атакував FPV-дронами. Там загинув цивільний, пошкоджено автомобіль і трактор.

По Краматорську окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» і поранили цивільну особу, пошкодили 5 адмінбудівель, СТО, 20 цивільних автомобілів.

В Андріївці Краматорського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний мікроавтобус. Травмовані троє людей.

На Костянтинівку Росія спрямувала три бомби «ФАБ-250» і БПЛА «Молнія-2». Двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено 1 багатоквартирний і 17 приватних будинків.

Покровський район перебував під ударами FPV-дронів. Учора в  Гришиному поранена людина, яка їхала на мопеді.

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Сьогодні вночі у Новому Донбасі – двоє поранених, пошкоджено автомобіль; у Шилівці – один поранений, пошкоджено приватну оселю.

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

У Мирнограді внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. У Новому Шаховому ударний дрон пошкодив приватну оселю, у Золотому Колодязі – релігійний об’єкт.

У Святогірську два БПЛА «Герань-2» пошкодили базу відпочинку.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

наслідки російського удару
Фото: Нацполіція
наслідки російського удару
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