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Через дронову атаку РФ важко поранений мешканець Миколаївщини

Ворог атакував область безпілотниками та із артилерії.

Через дронову атаку РФ важко поранений мешканець Миколаївщини
Фото: Макс Требухов

Російські війська упродовж доби атакували Миколаївську область дронами та із артилерії. У ніч на 8 липня окупанти поранили в області чоловіка. Його стан важкий.

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Як повідомив начальник ОВА Віталій Кім, вночі ППО збила в області два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Також вночі з 02:10 по 02:32 ворог атакував БпЛА типу «Shahed-131/136» Веснянську громаду. У результаті в с. Надбузьке поранений 51-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільно важкий. Також виникли пожежі двох дачних будинків та сухої трави, які були ліквідовані. 

Учора, 7 липня, ворог здійснив артилерійський обстріл та тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок чого за межами села Солончаки виникла пожежа сухої трави та чагарників, її ліквідували. Також через ще два обстріли в с. Дмитрівка пошкоджено дах магазину, лінію електропередач та виникла пожежа сухої трави, яка була ліквідована. Постраждалих немає.

Учора, 7 липня, ворог тричі атакував дронами типу FPV та сьогодні, 8 липня, о 03:32 ще одним FPV-дроном вдарив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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