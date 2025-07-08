Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Російська окупаційна армія вбила мирного мешканця у Сумській області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Внаслідок російського обстрілу загинув цивільний мешканець Юнаківської громади”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що особу загиблого встановлюють експерти.
Олег Григоров закликав тих, хто ще не виїхав, не зволікати з рішенням та не ризикувати життям.
- У Сумському районі російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, унаслідок чого виникли проблеми зі світлом.
- Близько 23 тис. абонентів було знеструмлено. Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів міста в найкоротші терміни.