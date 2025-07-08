Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Російська окупаційна армія вбила мирного мешканця у Сумській області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Внаслідок російського обстрілу загинув цивільний мешканець Юнаківської громади”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що особу загиблого встановлюють експерти.

Олег Григоров закликав тих, хто ще не виїхав, не зволікати з рішенням та не ризикувати життям.