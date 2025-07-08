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Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Його особу встановлюють.

Російська окупаційна армія вбила мирного мешканця у Сумській області.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Внаслідок російського обстрілу загинув цивільний мешканець Юнаківської громади”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що особу загиблого встановлюють експерти.

Олег Григоров закликав тих, хто ще не виїхав, не зволікати з рішенням та не ризикувати життям.

  • У Сумському районі російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, унаслідок чого виникли проблеми зі світлом.
  • Близько 23 тис. абонентів було знеструмлено. Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів міста в найкоротші терміни.
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