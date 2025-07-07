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Поліцейські евакуювали з Берислава чотирьох мирних жителів

Серед евакуйованих - чоловік з підозрою на гангрену.

Поліцейські евакуювали з Берислава чотирьох мирних жителів
Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

Співробітники поліції евакуювали ще чотирьох мирних жителів із Берислава Херсонської області.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, правоохоронці евакуювали 68-річну жінку та 83-річну місцеву мешканку зі сусідньої вулиці, яка також більше не могла перебувати в прифронтовій зоні. 

Також поліцейські вивезли двох чоловіків. 

“75-річного жителя Берислава передали родичам у безпечному місці, а 50-річного чоловіка з підозрою на гангрену терміново доправили до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги”, - підсумували в поліції.

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