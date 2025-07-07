Поліцейські евакуювали з Берислава чотирьох мирних жителів

Серед евакуйованих - чоловік з підозрою на гангрену.

Співробітники поліції евакуювали ще чотирьох мирних жителів із Берислава Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, правоохоронці евакуювали 68-річну жінку та 83-річну місцеву мешканку зі сусідньої вулиці, яка також більше не могла перебувати в прифронтовій зоні.

Також поліцейські вивезли двох чоловіків.

“75-річного жителя Берислава передали родичам у безпечному місці, а 50-річного чоловіка з підозрою на гангрену терміново доправили до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги”, - підсумували в поліції.