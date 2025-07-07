Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, постраждав цивільний

Упродовж дня російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Відомо про пошкодження та постраждалого.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Ворог запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії.

Через обстріли постраждав 55-річний чоловік.

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємство, авто, лінії електропередач. Сталося кілька пожеж – горіли приватний будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Всі рятувальники приборкали.

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На Синельниківщині під ворожим ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Росіяни застосували безпілотники, артилерію та КАБи.

На місцях ударів виникли пожежі, вогонь охопив приватний будинок, поля з пшеницею, суху траву. Полум'я загасили.

Понівечені інфраструктура та авто.