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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, постраждав цивільний

Ворог застовував КАБи, артилерію та дрони.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, постраждав цивільний
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Відомо про пошкодження та постраждалого. 

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Ворог запускав FPV-дрони, обстрілював з артилерії. 

Через обстріли постраждав 55-річний чоловік. 

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємство, авто, лінії електропередач. Сталося кілька пожеж – горіли приватний будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Всі рятувальники приборкали. 

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На Синельниківщині під ворожим ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Росіяни застосували безпілотники, артилерію та КАБи. 

На місцях ударів виникли пожежі, вогонь охопив приватний будинок, поля з пшеницею, суху траву. Полум'я загасили. 

Понівечені інфраструктура та авто. 
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