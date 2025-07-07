Сили оборони вдарили по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

На підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для "Шахедів".

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по заводу АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Московській області РФ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області рф", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на заводі виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для "Шахедів".

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — додають у Генштабі.