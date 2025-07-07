Спротив: окупанти залучають українських підлітків з "Юнармії" до патрулювання

Росія продовжує політику мілітаризації українських дітей. Тепер підлітків змушують патрулювати разом із росгвардією.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Нова ініціатива — залучення неповнолітніх до патрулів разом з росгвардією. Йдеться про неприховану експлуатацію дітей:
- формування спільних патрулів з окупаційними силовиками;
- видача грошей — тобто використання неповнолітніх як робочої сили;
- нормалізація збройної присутності у дитячому віці", — ідеться у повідомленні.
У спротиві наголошують, використання дітей у військових цілях є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.
- Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії.