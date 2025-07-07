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Спротив: окупанти залучають українських підлітків з "Юнармії" до патрулювання

РФ продовжує мілітаризацію українських дітей.

Спротив: окупанти залучають українських підлітків з "Юнармії" до патрулювання
Фото: Центр національного спротиву

Росія продовжує політику мілітаризації українських дітей. Тепер підлітків змушують патрулювати разом із росгвардією.

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Про це інформує Центр національного спротиву. 

"Нова ініціатива — залучення неповнолітніх до патрулів разом з росгвардією. Йдеться про неприховану експлуатацію дітей:

  • формування спільних патрулів з окупаційними силовиками;
  • видача грошей — тобто використання неповнолітніх як робочої сили;
  • нормалізація збройної присутності у дитячому віці", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, використання дітей у військових цілях є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

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