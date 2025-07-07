РБК-Україна: дрони ГУР атакували НПЗ у Росії

Далекобійні безпілотники ГУР сьогодні, 7 липня, атакували Ільский нафтопереробний завод імені А. Шамара в Росії, повідомили джерела РБК-Україна. Це підприємство розташовано в Краснодарському краї.
За інформацією співрозмовників журналістів, є влучання в технологічний цех. Удар привів до пожежі і зупинки частини виробництва.
Ільський нафтопереробний завод є одним з ключових підприємств цієї галузі в регіоні. Займається прийманням, зберіганням і переробкою вуглеводневої сировини, відвантаженням готової продукції. НПЗ є частиною російського військово-промислового комплексу.
- Удари по нафтопероробних заводах Росії, які підживлють російську економіку і постачають продукції для воєнних цілей, були на паузі декілька місяців. Навесні Росія заявила, що погодилася на місячне енергетичне перемир’я, і хоча вона фактично продовжувала атакувати дронами, але далекобійні удари призупинила. Україна сказала, що діятиме дзеркально.
- Влітку окупанти відновили атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Після цього дрони відновили атаки на російські НПЗ.
- 1 липня дрони атакували Саратовський НПЗ.