РБК-Україна: дрони ГУР атакували НПЗ у Росії

За даними видання, є влучання в технологічний цех, що спричинило зупинку частини виробництва.

Далекобійні безпілотники ГУР сьогодні, 7 липня, атакували Ільский нафтопереробний завод імені А. Шамара в Росії, повідомили джерела РБК-Україна. Це підприємство розташовано в Краснодарському краї.

За інформацією співрозмовників журналістів, є влучання в технологічний цех. Удар привів до пожежі і зупинки частини виробництва.

Ільський нафтопереробний завод є одним з ключових підприємств цієї галузі в регіоні. Займається прийманням, зберіганням і переробкою вуглеводневої сировини, відвантаженням готової продукції. НПЗ є частиною російського військово-промислового комплексу.

Удари по нафтопероробних заводах Росії, які підживлють російську економіку і постачають продукції для воєнних цілей, були на паузі декілька місяців. Навесні Росія заявила, що погодилася на місячне енергетичне перемир’я, і хоча вона фактично продовжувала атакувати дронами, але далекобійні удари призупинила. Україна сказала, що діятиме дзеркально.

Влітку окупанти відновили атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Після цього дрони відновили атаки на російські НПЗ.

1 липня дрони атакували Саратовський НПЗ.



