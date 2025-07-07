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У Харкові і Запоріжжі ворог атакував ТЦК та СП

Серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП поранені 3 людини. 

У Харкові і Запоріжжі ворог атакував ТЦК та СП
Наслідаки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 7 липня ворог атакував у Запоріжжі та Харкові Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Поранені військові.

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Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
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