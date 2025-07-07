У Харкові і Запоріжжі ворог атакував ТЦК та СП

Сьогодні, 7 липня ворог атакував у Запоріжжі та Харкові Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Поранені військові.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.
Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.
Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
- Ворог вже не вперше атакує ТЦК та СП.
- Нещодавно Росія атакувала дронами Полтаву. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
- 30 червня ворог атакував місцевість біля ТЦК у Кривому Розі. Тоді поранень зазнали троє людей.