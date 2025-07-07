На Львівщині перекрили канал постачання наркотиків та вилучили кокаїну майже на 7 млн гривень

Наркотики передавали до України з Нідерландів через приватних поштових та пасажирських перевізників.

У Львівській області правоохоронцям вдалося перекрити канал ввезення в Україну та збуту наркотиків.

Як інформують у Нацполіції, небезпечні речовини передавали до України з Нідерландів через приватних поштових та пасажирських перевізників.

"Товар" ретельно маскувався. Нацполіція спільно з СБУ затримали наркокурʼєрку та вилучили 2 кг кокаїну і 1,6 кг пігулок МДМА. Крім того, підозру оголосили ще одному фігуранту.

Налагодив контрабанду наркотиків та психотропів до України мешканець Львова. До "справи" він залучив ще людей, зокрема і водіїв — міжнародних перевізників. Вони забирали кокаїн, нарковмісні пігулки, гашиш тощо, і ретельно ховали це у багажному відсіку. Разова партія "товару" складала до 2 кг.

Вже в України пакунки зустрічали учасники угруповання, щоб збувати дрібним драгділкам.

06 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ затримали одну із учасниць схеми. У неї вилучили партію кокаїну вагою 1,5 кг. Крім того, за результатами обшуків вилучили ще пів кілограма, а також 1,6 кг пігулок МДМА, значну суму грошей тощо.

Фото: Нацполіція Вилучені наркотики

Фото: Нацполіція Вилучені гроші

Організатору, що знаходиться за кордоном, та його спільниці оголошені підозри.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).