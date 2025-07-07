Якою має бути відповідь на масовані російські атаки дронами і ракетами?

У кілька хвиль з різних напрямків росіяни заводили “Шахеди” і через південь, і через центр України, і з півночі.

Фото: galas.te.ua

Десь упродовж 3-4 годин ті, хто переживав атаку, могли спостерігати по кілька вибухів з інтервалами у кілька хвилин, тобто щільність атаки була досить значною.

Як і раніше, середня кількість "Шахедів" на добу — 180-190, з яких до половини — імітатори. Але Москва продовжить масштабувати виробництво, адже їм здається, що вони намацали ефективну тактику.

Мета — логістика, у тому числі цивільна: знищили склад косметики, били по Жулянах та 410 заводу (вже не вперше), працювали по підприємствах подвійного призначення, на кшталт електрообладнання та пневматики. Великі пожежі та розбиті будівлі — попри сотні збитих та придушених засобами РЕБ цілей, частина шкоди пройшла.

Завдання кремлівських ті самі — економічні збитки, тиск на мораль, спроба дістати підприємства ВПК і покласти постачання з коліс.

По Києву б'ють ще й тому, що тут 25% ВВП, більшість добре навченого персоналу та багато зв'язаних один з одним ланцюжків виробництва під захистом ППО.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київщину, 05 липня 2025 р.

Тобто, за будь-яким сценарієм — буде або потрапляння по щільній забудові або витрата ракет. Ну і, звичайно, тиск на мораль — люди не висипаються, бачать вибиті шибки і згорілі будівлі, є загиблі, поранені та контужені.

Зважаючи на те, що пройшов “Кинжал” і більша частина “Іскандерів” — “Шахеди” летіли і по відомих позиціях ППО, туди працювала і частина балістики.

Врахуйте, що нові PAC-3 MSE необхідні тільки для перехоплення новітніх і швидкісних “Кинджалів”.

Для “Іскандерів” вистачає і другого покоління ракет, тих же GEM-T.

Так, що прорив — не лише нестача засобів доставки, а й неможливість працювати тут і зараз. Через спам боєприпасів, що баражують, або через необхідність змінювати позицію, розкриту, наприклад, новими БПЛА, з камерами і зворотним каналом зв'язку.

На все це, звісно, лягає неповне завантаження пускових ракетами і ліміти — навіть з потужностями Заходу ми не можемо витрачати ракету на кожен “Шахед”.

Для більшості цивільних ППО це як “камінь, ножиці, папір” — показав ножиці, і ти 100% захищений від ударів з повітря.

Але це ті ж поля бою, що й на землі. І додаткова складність в тому, що є лише секунди на реакцію.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Оператори зенітної ракетної батареї С-300.

При цьому багато технологічних моментів, на кшталт хибних цілей, широкосмугових перешкод, імітаторів, контейнерів самоприкриття у цілей зовні та технічного обслуговування, аварійності та людського фактора всередині системи.

У цей конкретний момент прольоту ЗРК або радар можуть бути технічно неготовими, придушені дронами, бачити розвідувальне крило противника, а тому почали змінювати позицію, отримали наказ стрибнути на запасні позиції, тому, що в район стрільб висунулися ворожі пускові ОТРК, можуть бути в некомплекті по людях, які захворіли або яких перевели в піхоту. І вони в саме ці секунди та хвилини відпрацювати не в змозі.

ППО — це вкрай складно технічно, а противник, завдаючи ударів багато місяців, теж навчається, набирає досвіду, поповнює бази даних зі стрільбових позицій та розвідує запасні. Куди теж може прилетіти балістика — Київ в зоні досяжності.

Головне — переключити мобільні групи на зенітні дрони, модернізувати малу зенітну артилерію балістичними обчислювачами, нічними каналами, закуповувати нові програмовані боєприпаси, зшити це все АСУ в єдину мережу, де фахівці з авіаційних та зенітних штабів можуть взаємодіяти для знищення. Час для цього поки ще є.

Бо 180 за добу — це не 500 обіцяних, а через Іран машкомплекти росіяни поки не куплять — ізраїльтяни уразили всі ланки програми виробництва “Шахедів”, від пластиків до електроніки та двигунів.

Сили оборони України теж працюють углиб РФ — 100-120 БПЛА в середньому щоночі, на піку сягаючи понад 300.

Цілі — вузькі місця у російському ВПК. Атакували оптико-механічний завод у місті Азов, там не тільки оптичні станції, а й камери, ймовірно, для нової лінійки далеких БПЛА.

Фото: Генштаб 1 липня підрозділи СБУ у взаємодії із ЗСУ завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу 'Купол' в Удмуртській Республіці РФ.

Сильно уражений “Купол” в Іжевську, де виробляють “Гарпії”, локалізацію “Шахеда” з китайським двигуном.

Дістали підприємство, яке випускає захищені антени для “Шахедів” у Чебоксарах.

Пройшов удар по АТ “ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії” у Сергієвому Посаді, де знищили цех та підстанцію для заводу, який виробляє термобаричні голови для баражуючих боєприпасів.

Скрізь пожежі, вторинні детонації, важкі ушкодження на супутникових знімках, у Чебоксарах знищені тільки цехи, що будуються — ймовірно з прицілом на розширення “ВНИИР Прогресс”.

Тобто пішла робота по всьому ланцюжку виробництва “Шахедів” — ізраїльтяни вдало вимкнули виробництво під час своєї 12-денної війни і ми намагаємося.

Так, у нас тут не важкі плануючі бомби як у ЦАГАЛ, але нас влаштує навіть уповільнення виробництва — поки “Коаліція дронів” не масштабує зенітні БПЛА, поки ми не отримуємо черговий десяток “Гепардів” з Йорданії або декілька “Воронів” з Великої Британії, поки не закуплять ще “Патріотів” в США за кошти ЄС, не підійдуть ще кілька батарей IRIS-T та NASAMS. Зараз росіяни заводячи баражуючі боєприпаси на цілі з висот в 2-4 тисячі метрів, обходять мобільні групи, але ми знайдемо відповідь і цьому.