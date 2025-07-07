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Російські війська вбили на Херсонщині двох та поранили дев'ятьох людей

Окупанти понівечили будинки, АЗС, цивільні автомобілі та авто ДСНС.

Російські війська вбили на Херсонщині двох та поранили дев'ятьох людей

Унаслідок російської агресії на Херсонщині 2 людини загинули, ще 9 отримали поранення. Від атак ворога постраждали 39 населених пунктів. 

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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Берегове, Кізомис, Комишани, Молодіжне, Білозерка, Новодмитрівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Золота Балка, Дудчани, Гаврилівка, Новорайськ, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зарічне, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Томарине, Тягинка, Шевченківка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. 

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватні автомобілі та автівку ДСНС.
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