Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти (оновлено)

Зафіксували влучання у двох районах міста. 

Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти (оновлено)
Ігор Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:33 повідомили про 23 постраждалих, з яких 3 – діти.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про кількість потерпілих оновлюється щодекілька хвилин. Станом на 07:21 кількість постраждалих становила 20 людей. 

Серед потерпілих є троє дітей. Станом на 07:38 до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше. 

О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі. 

За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку. 

Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.

  • Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies