Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти (оновлено)

Зафіксували влучання у двох районах міста.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:33 повідомили про 23 постраждалих, з яких 3 – діти.

Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про кількість потерпілих оновлюється щодекілька хвилин. Станом на 07:21 кількість постраждалих становила 20 людей.

Серед потерпілих є троє дітей. Станом на 07:38 до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.

О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.

За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.

Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.