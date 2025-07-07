У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаки РФ

Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Пологівському та Василівському районах Запорізької області.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 538 ударів по 12 населених пунктах.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці.
378 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Червону Криницю.
2 обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське та Малу Токмачку.
152 артилерійські удари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, сільгосптехніки та виробничих приміщень.