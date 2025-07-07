У Запорізькій області двоє чоловіків поранені через атаки РФ

Надійшло 13 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, сільгосптехніки та виробничих приміщень.

152 артилерійські удари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Пологівському та Василівському районах Запорізької області.

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