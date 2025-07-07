У Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ворожого удару, унаслідок якого загинули 2 людини, також є травмовані.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА. У ДСНС повідомляють про двох травмованих, а в ОВА – про трьох.

За даними ОВА, у Хотінській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) поранена одна людина, ще одна – у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) через удар FPV-дронами. Через дронові атаки загинули 2 людей, поранена одна.

Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС наслідки російської атаки

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено 2 приватних будинки;

у Хотінській громаді пошкоджено приватний автомобіль;

у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) пошкоджено присадибну ділянку приватного домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури, 23 приватних будинки (5 з них знищено);

у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежі.