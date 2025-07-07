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На Сумщині через удар Росії двоє людей загинули та є поранені (доповнено)

Пошкоджені та зруйновані понад 20 будинків. 

На Сумщині через удар Росії двоє людей загинули та є поранені (доповнено)
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ворожого удару, унаслідок якого загинули 2 людини, також є травмовані. 

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Про це повідомили у ДСНС та в ОВА. У ДСНС повідомляють про двох травмованих, а в ОВА – про трьох. 

За даними ОВА, у Хотінській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) поранена одна людина, ще одна – у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) через удар FPV-дронами. Через дронові атаки загинули 2 людей, поранена одна.

Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Білопільській громаді пошкоджено 2 приватних будинки;
  • у Хотінській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
  • у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) пошкоджено присадибну  ділянку приватного домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури, 23 приватних будинки (5 з них знищено);
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок; 
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежі.
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