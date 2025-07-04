Росія атакувала 550 дронами і ракетами, основним напрямком удару був Київ

У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.

Знешкодити вдалося 478 дронів і ракет, повідомили в Повітряних силах. Окупанти застосували:

539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (понад 330 із них – "шахеди")

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл.

4 крилатих ракети Іскандер-К із Курської, Воронезької обл.

“Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!” – повідомили військові.

За попередніми даними станом на 08:00, вдалося знешкодити 478 засобів повітряного нападу противника. 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ

2 крилаті ракети Іскандер-К.

Атака на Київ

Повітряна тривога в зв'язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом'янському районі і не спричинили ушкоджень.

Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами.

За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.



