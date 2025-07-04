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Росіяни обстріляли 52 населені пункти Сумщини і поранили у області людину

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Росіяни обстріляли 52 населені пункти Сумщини і поранили у області людину
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Фото: Сумська облпрокуратура

Упродовж доби російські війська обстріляли 52 населені пункти Сумщини. У області поранена людина.

Як повідомили у ОВА, через удар FPV-дронами поранено цивільного у Середино-Будській громаді.

Протягом доби, з ранку 3 липня до ранку 4 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 

  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 30 ударів КАБів;
  • майже 20 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, приміщення навчального закладу;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • в Есманській громаді пошкоджено приватний будинок.

За добу вдалося евакуювати 12 людей. Повітряна тривога в області тривала 14 годин 06 хвилин.
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