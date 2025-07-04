Росіяни обстріляли 52 населені пункти Сумщини і поранили у області людину

Упродовж доби російські війська обстріляли 52 населені пункти Сумщини. У області поранена людина.
Як повідомили у ОВА, через удар FPV-дронами поранено цивільного у Середино-Будській громаді.
Протягом доби, з ранку 3 липня до ранку 4 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- 30 ударів КАБів;
- майже 20 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, приміщення навчального закладу;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
- в Есманській громаді пошкоджено приватний будинок.
За добу вдалося евакуювати 12 людей. Повітряна тривога в області тривала 14 годин 06 хвилин.