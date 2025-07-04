​Сили оборони ліквідували понад 1100 солдатів РФ і 50 артилерійських систем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 024 210 солдатів.

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