​Сили оборони ліквідували понад 1100 солдатів РФ і 50 артилерійських систем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб
- танків – 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
- артилерійських систем – 29865 (+50) од
- РСЗВ – 1428 (+1) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
- спеціальна техніка – 3925 (+3).
Дані уточнюються.