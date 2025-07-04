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​Сили оборони ліквідували понад 1100 солдатів РФ і 50 артилерійських систем

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 024 210 солдатів.

​Сили оборони ліквідували понад 1100 солдатів РФ і 50 артилерійських систем
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, знищили 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб 
  • танків – 10988 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
  • артилерійських систем – 29865 (+50) од
  • РСЗВ – 1428 (+1) од
  • засоби ППО – 1191 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
  • спеціальна техніка – 3925 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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