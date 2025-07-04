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МОН очікує, що цьогоріч в Україні буде до пів мільйона вступників

Йдеться про заклади вищої та професійно-технічної освіти.

МОН очікує, що цьогоріч в Україні буде до пів мільйона вступників
Ілюстративне фото
Фото: nuft.edu.ua

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів, яку кількість вступників очікують в Україні цього року, передає Суспільне.

"Очікуємо загалом до пів мільйона всіх разом, тому що цього року кабінети випускника потрібно відкривати і для бакалаврату, і для професійно-технічної, і фахової передвищої, і для магістерки, і для аспірантури. Тому це все робиться загалом через один такий собі портал", - зазначив Винницький.

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Він нагадав, що реєстрація електронних кабінетів для закладів вищої освіти відкрилася 1 липня, а для професійно-технічної освіти ще раніше.

Заступник міністра уточнив, що електронні кабінети вже зареєстрували 125 тис. вступників. 

"Дуже важливо пам'ятати, що в кабінет завантажується так само ваше фото, і я дуже прошу не завантажувати селфі, тому що це фото стає пізніше основою для електронного студентського квитка. І ви точно не хочете, щоб селфі там з якимось дивним виразом обличчя було на вашому студентському", — наголосив Винницький.
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