Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку

Активні бойові дії точились і на Лиманському напрямку.

Станом на 22:00 3 липня відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив 1120 ударів дронами-камікадзе та 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 178 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Вовчанська та Амбарного. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка та Вільхуватка.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії, Серебрянки та в напрямку Дронівки й Шандриголового. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки противника поблизу Виїмки та Федорівки.

Наші війська відбили одну атаку в бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Мирнограда, Новопідгородного й Софіївки. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 69 та поранили 48 окупантів на цьому напрямку, знищили чотири автомобілі, дві самохідні станції радіоелектронної боротьби “Гроза”, два супутникові термінали, сім мотоциклів та три безпілотні літальні апарати. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, чотири мотоцикли та ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та 117-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, які стійко стримують противника.