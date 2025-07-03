«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину дронами і КАБАми: загинув чоловік

Ще один – поранений.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину дронами і КАБАми: загинув чоловік
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області і вбили людину. Ще один чоловік постраждав.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Застосовували артилерію та ударні дрони. Пошкоджені комунальне підприємство, господарська споруда, теплиця, авто, три приватні будинки. Один із них охопила пожежа, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя пошкоджено ще три приватні будинки, господарську споруду, гараж, а також лінії електропередач та газопровід.

На Синельниківщині ворог ударив керованою авіабомбою та безпілотниками по Великомихайлівській, Межівській і Маломихайлівській громадах. Зруйновані три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж. Постраждала інфраструктура. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies