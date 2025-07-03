Окупанти обстріляли Дніпропетровщину дронами і КАБАми: загинув чоловік

Ще один – поранений.

Російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області і вбили людину. Ще один чоловік постраждав.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Застосовували артилерію та ударні дрони. Пошкоджені комунальне підприємство, господарська споруда, теплиця, авто, три приватні будинки. Один із них охопила пожежа, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя пошкоджено ще три приватні будинки, господарську споруду, гараж, а також лінії електропередач та газопровід.

На Синельниківщині ворог ударив керованою авіабомбою та безпілотниками по Великомихайлівській, Межівській і Маломихайлівській громадах. Зруйновані три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж. Постраждала інфраструктура.