Луганського колаборанта Пілавова ліквідувала СБУ, - джерела

Вні був одним з ідеологів так званої "ЛНР", соратником гауляйтера Плотницького.

Ексглаву незаконної російської адміністрації Луганська Маноліса Пілавова ліквідувала Служба безпеки України.

Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Плотницького. Він також особисто брав участь в поваленні державного ладу.

"З 2015 року так званий «голова адміністрації Луганська» перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями. Остаточних «санкцій» від СБУ не пережив", - зазначили в СБУ.

Як повідомлялося, сьогодні у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, ексголову окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки). Він загинув у результаті підриву вибухівки.