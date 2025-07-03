В Луганську підірвали колаборанта та колишнього "мера" Пілавова

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували ексглаву незаконної російської адміністрації Маноліса Пілавова.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше повідомлялося про вибух, трьох поранених та одного загиблого. Згодом роспропаганда підтвердила, що було ліквідовано Пілавова, який очолював окупаційну "адміністрацію" в Луганську з серпня 2014 по листопад 2023 року.

До зради України Пілавов був функціонером на різних посадах. У 2006 році він став першим заступником мера Луганська, а у 2009-му - президентом Федерації футболу міста та обійняв таку ж посаду у футбольному клубі "Заря".

В Україні Пілавов оголошений в розшук, проти нього запроваджено санкції.