Ворог атакував Одеський морський порт. Є убиті і поранені, серед потерпілих – іноземці (оновлено)

Один з потерпілих – водій вантажівки.

Унаслідок денної атаки Росії по Одесі пошкоджено морський порт. Ворог застосував касетну балістичну ракету, повідомив глава ОВА Кіпер в ефірі телебачення.

Станом на 14:55 годину відомо про двох убитих і шістьох поранених. Ракета влучила в один із причалів.

"На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.

Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

Спершу Кіпер повідомляв, що тривав процес встановлення осіб потерпілих, а точна інформація була лише про одного.

“Це водій вантажівки, установлюють, хто ще перебував на місці”, – сказав він.

Попереднього удару Одеса зазнала цієї ночі. Ворог вдарив дронами по дев'ятиповерхівці, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.