Шмигаль на Донеччині обговорив з очільником ОВА питання фортифікацій та потреби військових

Урядовці розглянули, зокрема, можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей.

Під головуванням прем’єр-міністр Дениса Шмигаля на Донеччині відбулася нарада щодо актуальних питань регіону та напрямів підтримки. Захід відбувся за участі урядовців та голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначає урядовий портал, важливою темою обговорення було питання фортифікації та потреби військових. Урядовці розглянули можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей.

«Міндовкілля готує відповідні рішення. Також за пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати ці збитки повинна росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків. Також, за підсумками спілкування з ОВА та військовими дав необхідні завдання Міноборони й Мінстратегпрому», — повідомив Денис Шмигаль.

Також на нараді йшлося про забезпечення прифронтових лікарень, зокрема заслухано інформацію щодо наявності ліків та медичного персоналу. З даного питання для забезпечення необхідних потреб людей Міністерство охорони здоров’я співпрацює з ОВА. Прем’єр-міністр відзначив, що минулого року у трьох медичних закладах регіону побудовано та облаштовано укриття.

«За час війни закладам охорони здоров’я Донеччини було поставлено медичного обладнання на суму більше 110 млн грн. Окремо виділили субвенцію понад 20 млн грн для станції переливання крові в Краматорську, бо це те, що напряму рятує сьогодні життя людей», — наголосив він.

Крім того, учасники наради обговорили відновлення житла. Денис Шмигаль підкреслив, що згідно з оцінками Світового банку, Донеччина найбільш постраждалий регіон через війну і потреба на відновлення складає майже 78 млрд доларів. Прем’єр-міністр повідомив, що від початку року уряд виділив 3,6 млрд грн на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області.

З інформацією щодо ситуації з житлом виступив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Мінрозвитку готує рішення щодо двох напрямків. Зокрема, буде спрощена процедура обстеження майна на територіях, які перебувають в зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Що стосується компенсації за житло на окупованих територіях — подали відповідні зміни до Верховної Ради», — зазначив глава уряду.

Він висловив сподівання, що під час візиту до Риму на Конференції з відновлення буде підписано низку угод щодо залучення необхідного фінансового ресурсу, зокрема для компенсації за втрачене житло військовим та їхнім родинам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям та іншим вразливим групам населення.