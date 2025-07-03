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Вибухи в Житомирській області: кількість поранених зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель

Значна частина будинків – знищена. 

Вибухи в Житомирській області: кількість поранених зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель
Фото: скриншот

Кількість поранених внаслідок вчорашніх вибухів на підприємстві в селі Березин Житомирської області зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, госпіталізовані з легкими травмами і ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє людей загинули, повідомив керівник Житомирської ОВА.

Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.

“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.

Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь. 

Рух трасою відновили.

  • Вдень 2 липня на околицях Житомира сталися два вибухи. Місцева влада повідомила, що вони пролунали на складі підприємства. У зв'язку з масштабною пожежею рух трасою перекривали в обидва боки. 
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