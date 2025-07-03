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Депутат Волинської облради забезпечував ухилянтів підробленими документами для виїзду за кордон

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. 

Депутат Волинської облради забезпечував ухилянтів підробленими документами для виїзду за кордон
Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, депутат входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Встановлено, що депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного "клієнта". 

За даними СБУ, із 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів. 

На основі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ▪ ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);
  • ▪ ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ▪ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. 
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