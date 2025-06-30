Уряд підтвердив відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24" після служби

Уряд схвалив ініційований Міністерством оборони законопроєкт про внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.

"Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність. Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"