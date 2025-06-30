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Уряд підтвердив відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24" після служби

Камбін ухвалив необхідні зміни до законодавства. 

Уряд підтвердив відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24" після служби

Уряд схвалив ініційований Міністерством оборони законопроєкт про внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24".

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. 

"Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність. Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах. 
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