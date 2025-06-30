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До 15 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка коригувала удари ворога по Запоріжжю

Зрадниця збирала інформацію про місця ворожих "прильотів" та їхні наслідки.

До 15 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка коригувала удари ворога по Запоріжжю
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України 15 років ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка коригувала удари РФ у Запоріжжі. Також вона збирала інформацію про наслідки ворожих влучань.

Про це повідомляє СБУ.

Замовлення окупантів виконувала 19-річна студентка місцевого університету, яку росіяни завербували через її хрещену – колаборантку з тимчасово захопленої частини регіону.

За матеріалами справи, агентка намагалася виявити запасні командні пункти Сил оборони, а також "вирахувати" діючі оборонні компанії регіону. Одночасно фігурантка збирала інформацію про місця ворожих "прильотів" та їхні наслідки.

Контррозвідники СБУ затримали зрадницю у березні 2024 року за місцем її проживання. Під час обшуків у агентки вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
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