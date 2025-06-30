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Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Поворозника

Мер також ухвалив рішення про проведення службового розслідування.

Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Поворозника
Микола Поворозник
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонив від виконання обовʼязків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Про це Кличко повідомив у Telegram

"Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму.Так само, як і покривати нікого не буду", - наголосив міський голова.

Кличко також повідомив, що ухвалив рішення про проведення службового розслідування "щодо факту нібито якогось святкування". 

"До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - наголосив мер.

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