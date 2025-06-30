Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Поворозника

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонив від виконання обовʼязків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.
Про це Кличко повідомив у Telegram.
"Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму.Так само, як і покривати нікого не буду", - наголосив міський голова.
Кличко також повідомив, що ухвалив рішення про проведення службового розслідування "щодо факту нібито якогось святкування".
"До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - наголосив мер.
“За міською владою незаконно стежать?!”: Кличко прокоментував відео застілля чиновників КМДА в День жалоби
Що передувало
- У кінці квітня на маловідомому інформаційному ресурсі з'явився відеосюжет, як Микола Поворозник разом з кількома заступниками очільника КМДА й іншими чиновниками відпочиває за святково накритим столом з алкоголем у шатрі на березі Дніпра. Застілля влаштували в робочий час у день жалоби, ще й на території режимного об'єкта.
- У КМДА пізніше пояснили, що посадовці перебували там на нараді, після якої влаштували вечерю. Цю версію також озвучив киянам на сесії Київради і Кличко. Докладніше про це, а також, чому Поворозника не звільнили раніше, читайте в матеріалі Lb.ua "Перший пішов. Чому Київрада висловила недовіру заступнику мера Миколі Поворознику і які скандали з ним пов'язані".
- 10 червня Київрада висловила недовіру Поворознику.